Проблема за зміною правил щодо зеленої енергетики: коментарі експерта

Експерт з питань енергозбереження та енергоефективності Іван Гайдуцький у прямому етері на ObozTV прокоментував динаміку розвитку зеленої енергетики в Україні.

"Іноземні інвестори. які працюють в секторі відновлювальної енергетики говорять про те, що не потрібно заднім числом знижувати ретроспективно тарифи на зелену енергетику. Ми повністю це підтримуємо, і у нас була відповідна заява від нашої платформи. Йшло питання про те, щоб обмежити для великих гравців виплати. По-перше, це більше стосується того, як буде сприйматися Україна в очах великих інвесторів. У нас і так вже дуже дорогий капітал. Якщо ми будемо змінювати правила під час гри, якщо ми будемо робити це без обговорень з нашими партнерами, без альтернативних пропозицій та ґрунтовних дискусій, то в цілому економічно ми втратимо значно більше, ніж якщо ми будемо виплачувати зелений тариф до 2030 року", - заявив Гайдуцький.

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