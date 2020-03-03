Про коронавірус, військовий парад у Москві та новий уряд: Павло Клімкін
Міністр закордонних справ (2014-2019 рр.) Павло Клімкін у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував епідемію коронавірусу у світі і назвав її пандемією, оскільки постраждало вже більше 60 країн.
Клімкін також висловився із приводу чуток щодо завтрашніх змін в уряді України.
"Для мене найголовніше питання, чи почне МЗС грати ту роль, яку має грати МЗС за Конституцією України. Взагалі цей уряд - це уряд менеджерів, але МЗС знаходиться у дуже складному становищі, вся зовнішня політика визначається не лише президентом, а усім його офісом", - заявив Клімкін.
Він зазначив, що президент Зеленський має бути зацікавлений у сильному міністрі закордонних справ, який має свою альтернативну думку.
Клімкін висловився також і з приводу можливої участі президента Зеленського, Макронна, Меркель, Джонсона та Трампа у параді на Червоній площі у Москві із приводу 75 річниці закінчення 2 Світової війни.
"Це просто розрив мозку, перекручена реальність, щоб Трамп стояв на мавзолеї та дивився на "Буки" та "Тори", - зазначив Клімкін.
На думку ексміністра, Путін прагне поділити сфери вплину у світі та Європі зокрема, проте Павло Клімкін не вірить у те, що у сучасному світі може бути підписана якась таємна угода між провідними державами.
"Путін чітко сказав, що Росія закінчується там, де є росіяни. Це його реальність, це місія яку він бачить перед собою", - заявив Клімкін.
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