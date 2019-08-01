Про 20-ти мільйонний хабар і не тільки | Альо, гараж! REBOOT #294

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У вівторок, голова Офісу Президента, Андрій Богдан, зібрав прес-конференцію.

Під час якої, крім констатації факту що битва за Київ між “командою Зе” та “Командою Ка і По”, переходить у “якісно нову” фазу, пан Богдан видав на гора сенсаційне повідомлення… Але, щось тут “не зростається”...

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