Про 20-ти мільйонний хабар і не тільки | Альо, гараж! REBOOT #294

Про 20-ти мільйонний хабар і не тільки | Альо, гараж! REBOOT #294504
У вівторок, голова Офісу Президента, Андрій Богдан, зібрав прес-конференцію.
Під час якої, крім констатації факту що битва за Київ між “командою Зе” та “Командою Ка і По”, переходить у “якісно нову” фазу, пан Богдан видав на гора сенсаційне повідомлення… Але, щось тут “не зростається”...
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані