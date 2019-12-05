Україна має частіше нагадувати про себе: експерт "Україна-НАТО"

Голова громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував прогнози щодо членства України в НАТО.

"Я думаю, що зараз це вдалий варіант - закликати країни-члени НАТО звернутись до парламентів своїх країн, щоб ті дали свою оцінку щодо вступу України в Альянс. І ми тоді будемо розуміти і бачити якусь зворотню реакцію на це все. З одного боку була заявка України на членство у 2008 році, а потім у 2010 приходить президент Янукович, який говорить про позаблоковість. Що тоді повинна робити генеральний секретар НАТО, як це все розуміти?" - заявив Джердж.

Він додав, що чим більше Україна нагадує про себе та говорить про це на міжнародних платформах, тим краще.

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