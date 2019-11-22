Приморозить до -7 °C: прогноз погоди в Україні на 23 листопада від ObozTV
Цими вихідними в Україні переважатиме суха, але доволі прохолодна погода. Подекуди приморозить до -7 градусів.
ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 23 листопада.
На заході захмарить, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +10, вночі -4 градуси.
Північ – небо затягне хмарами, опадів не очікується. Денний максимум нуль градусів, нічний мінімум -6.
На сході хмарно з проясненнями, погода буде сухою. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до -7.
На півдні та в Криму хмарно, також без опадів. Температура повітря протягом дня +8 градусів, уночі 0.
У центральних областях небо затягне хмарами. Температура повітря вдень +1, вночі -6 градусів.
Києву в суботу обіцяють похмуру і суху погоду. Денний максимум -1 градус, нічний мінімум -4.
Також синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі ObozTV попередив про "помаранчевий" рівень небезпеки у Приазов'ї – там очікується дуже сильний вітер, з поривами до 25-30 м/с.
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