Прикордонники затримали терориста: Obozrevatel News о 12:00 від 14.03.2019

Прикордонники затримали терориста: Obozrevatel News о 12:00 від 14.03.201989Читати матеріал російською
Прикордонники затримали терориста
Українські прикордонники затримали завербованого Росією терориста. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, чоловік їхав з окупованого Криму на материкову Україну. Однак лінію розмежування хотів перетнути у заборонених місцях. Затриманий із позивним "Коса" п'ять років тому брав активну участь у боях проти українських військових у складі сепаратистського батальйону "Зоря" у фейковій ЛНР.
Україна друга за покладами газу в Європі
Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів газу. Про це йдеться звіті нафтогазової корпорації British Petroleum. За оцінками аналітиків, Україна має понад трильйон кубометрів природного газу, а Норвегія – близько двох трильйонів.
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