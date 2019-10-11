Президентська амнезія, лють і відмовки: чим запам'ятається прес-марафон президента в модній їдальні

Розбирати на цитати слова президента України Володимира Зеленського, очевидно будуть кілька тижнів. Ми ж відібрали кілька важливих, жахливих, недолугих питань і відповідей а також питання і відповіді з категорії “що це було?!”.

Зеленський говорив загадками. То йому “всі дзвонять”, аби сказати, що Пашинський злодій, то, за словами Зеленського, Геннадій Труханов скаржиться на якихось людей, які заважають йому працювати. І не ясно, чи то мер Одеси не назвав президенту їхні прізвища, чи сам гарант не захотів їх озвучувати. І взагалі, те, що Труханову заважають “працювати” йде на користь Одесі, чи у збиток?

Роман Скрипін вирішив потягатись з Зеленським у дотепах. Вийшло не дуже. Питання виявились ще гіршими - банальними.

А ще у президента,схоже, були напади амнезії. То він не міг згадати, кого, коли і чиїх родичів на які посади призначав, і як в Україні відбувається тиск на суд, а головне - в яку ціну обходиться сьогодні кілограм сиру в магазинах.

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