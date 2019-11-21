Співробітники апарату партії "Слуга народу" працюють в тіні: експерт прокоментував скандал
Голова комітету виборців України Олексій Кошель у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Він прокоментував інформацію щодо того, що в "Слузі народу" офіційно не працює жодна людина.
"Теоретично в партії може працювати частина людей, які є волонтерами. Але давайте спробуємо собі уявити, що собою являє партійний офіс - це декілька десятків людей. Для нормального функціонування політичної партії лише партійний апарат має становити більше 50 людей. Я не можу собі уявити, щоби на волонтерських засадах працював бухгалтер, секретар, охоронець, водій або комп'ютерний фахівець. Тобто подібної масштабної благодійності я уявити не можу. Це може свідчити лише про одне - працівники апарату "Слуги народу" отримують зарплату в конвертах і працюють в тіні", - заявив Кошель.
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