Пранкер "Джокер" попередив українську владу

Пранкер "Джокер", відомий викривальними "розіграшами" українських політиків, звернувся до представників влади з попередженням.

Він заявив, що уникати спілкування з ним марно – боязнь цього показує страх перед викриттям у брехні. Відповідний пост з'явився на Telegram-каналі анонімного пранкера в четвер, 21 листопада.

"Зараз з'явилося багато інструкцій, як від мене захиститися. Неймовірна кількість експертів і фахівців із мессенджерів, спецзв'язку й IT-безпеки поспішають дати свої поради та рекомендації. Які ж ви смішні – діджиталізатори", – почав повідомлення "Джокер".

Він підкреслив, що це марно, оскільки він "присутній не тільки в гаджетах, але і в телевізорах і головах".

"Чим більше ви нарощуєте свою владу і вплив, тим швидше скорочується дистанція між мною і вами. Мені видно вашу дурість, я відчуваю ваше лицемірство. Я спробував на смак вашу брехню. Я знаю ваші слабкості та звички, навіть ті, про які не говорять близьким", – написав пранкер.

"Запам'ятайте. Від мене не можна захиститися. Коли ви дивитеся в дзеркало, ви бачите там своє відображення, а насправді ви заглядаєте мені прямо в очі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що йому вдалося особисто поспілкуватися з пранкером "Джокером" і дізнатися про його подальші плани.

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