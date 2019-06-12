Позов проти Росії: дипломат пояснив причини такої тривалої підготовки

Директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенко при МЗС України Сергій Корсунський зазначив, що закиди про затягування подання позову проти Росії, є безпідставним.

Він наголосив, що підготовка до такого судового процесу, це ретельна, довга та для когось можливо нудна робота, яка вимагає детальнішого вивчення тих конвенцій, які стосуються саме питань позову "Україна проти Росії".

Як приклад він навів звинувачення у фінансуванні тероризму. Дипломат зауважив, що в суді потрібно довести, що Російська Федерація своїми діями в Криму і на Донбасі фактично фінансує тероризм, довести терористичні акти, довести приналежності цих організацій до терористичних.

Він зазначив, що окрім українських юристів, яких очолює заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль, в роботі бере участь і група міжнародних експертів, до якої входять професори з провідних юридичних шкіл світу, які допомагають підготувати це обґрунтування.

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