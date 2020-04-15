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15 квітня • оновлено в 15:57
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Позняки-8: сміття прибрали, але назріває новий конфлікт

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Мешканці мікрорайону занепокоєні що пустир перейде у розпорядження підприємців, які облаштували на пустирі неподалік паркінг.

Зараз відкриті парковки займають майже половину території, але сьогодні комунальні служби вирізають всі молоді дерева які знаходились біля забору парковки і це непокоїть жителів прилеглих будинків, вони вважають що дерева ріжуть щоб перенести паркан і збільшити кількість паркомісць.

Іншу частину мешканців парковка влаштовує, але непокоїть те, що після завершення карантину сміттєзвалища знову з’являться. Ризик є через те що після карантину відновить свою роботу пункт прийому вторинної сировини, який зі слів жителів прилеглих будинків, використовував пустир, як полігон для сортування і зберігання сміття. І люди думають, що коли він знову запрацює то безхатченки, які збирають втор сировину по смітникам всього району, знову будуть зносити все до сортувальної бази.

Документи, якими поділились мешканці додаю! Там все детально вказано кому належить пункт сортування і які були звернення до КМДА

Об’єднує всіх мешканців одна думка, що кожен хто купував квартиру у цьому мікрорайоні, а це було у 2000-них, розраховував, що на путсирі з’явиться школа та садок. Так обіцяли забудовники і про це говорила місцева влада. Тепер мріють щоб хоча б тут розбили парк де можна було б гуляти з дітьми та домашніми тваринами, бо про школу і садок розуміють годі і мріяти.

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Україна Київ
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