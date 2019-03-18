Позиції держави по журналістському розслідуванню щодо ''Укроборонпрому'' – немає: Насіров

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров зазначив, що за розмовами і взаємними звинуваченнями, законодавчими ініціативами і засіданнями Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, не чути позиції органів державної влади щодо поширеної інформації, яка містилась у журналістському розслідуванні, щодо діяльності "Укроборонпрому".

За його словами, в країні є головний виконавчий орган, який мав би забезпечити ефективність і злагодженість роботи різних установ, підприємств та організації оборонної галузі, на діяльність яких у бюджеті щороку закладаються суми у сотні мільярдів гривень.

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