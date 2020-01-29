Пожежники проти поліцейських: бійка за гроші у Парижі

У столиці Франції Парижі пожежники побилися з поліцією під час протесту. Для розгону мітингувальників правоохоронці випустили сльозогінний газ і побили деяких кийками.

Пожежники вимагали збільшити надбавку до зарплати за небезпечні умови праці, що не змінювалася з 1990 року, а також скасування пенсійної реформи. Про це повідомляє Reuters

Згідно з інформацією, отриманою Le Monde, після боїв із поліцією в Парижі пожежні домоглися підвищення премій з 19 до 25%.

В акції протесту взяли участь тисячі людей. Відзначається, що в Парижі вже протестували в жовтні 2019 року, вимагаючи більш високих зарплат, пенсійних гарантій і більшої поваги до своєї професії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Франції в п'ятницю, 24 січня, були виявлені перші два випадки захворювання коронавірусом nCoV. Перший пацієнт проходить лікування в Бордо, а другий – у Парижі.

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