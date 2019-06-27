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Пожежа в Києві і G20 без Зеленського: подробиці топ-новин дня

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Екстрене включення в нашому ефірі – речник поліції Київської області Микола Жукович повідомляє про причини масштабної пожежі на складах секонд-хенду в районі Борщагівки в Києві.

Попередньо до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за статтею 270 – порушення правил пожежної безпеки.

Далі говоримо з гостем студії – експертом з міжнародних питань Валерієм Кравченком.

Чи готовий Володимир Зеленський до зустрічі з Дональдом Трампом?

"Ну його підготують. Чи готовий Трамп до зустрічі із Зеленським – ось це питання. Вони обидва були не-профі в політиці, коли туди йшли... Це буде цікава зустріч. Аби один не сказав зайвого, та інший не сказав зайвого... Без Америки всі ті плани, про які ми говоримо – вони нездійсненні. Нам в будь-якому випадку необхідна підтримка США", – наголошує експерт.

Детальніше – в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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