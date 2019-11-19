Пожежа у військовій частині на Львівщині: повідомляють про жертви

Речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував пожежу у військовій частині на Львівщині, яка сталась у вівторок 19 листопада. Повідомлялось про жертви.

"Про саму причину говорити ще рано, оскільки щойно відбулася ліквідація загоряння. На місці події будуть працювати слідчі органи, які встановлять, чому саме виникла пожежа, яка призвела до таких наслідків. Я хочу повідомити, що пожежа була повністю ліквідовано о восьмій годині ранку. До гасіння було заличено шість рятувальних підрозділів та тридцять п'ять рятувальників", - заявив Туровцев.

Щодо стану військовослужбовця, який отримав опіки, то речник зазначив, що його стан середньої складності, він має опіки спини та обох верхніх кінцівок і був направлений до лікарні.

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