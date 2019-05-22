Позачергове засідання Верховної Ради завершилося: Obozrevatel News

Позачергове засідання Верховної Ради завершилося

Позачергове засідання Верховної Ради завершилося. Депутати провалили голосування за закони про вибори, що були подані президентом Зеленським. Їх відмовилися включити до порядку денного. Йдеться про зміну виборчої системи на виборах до парламенту, а також системи держзакупівель у період виборів. Крім того, альтернативний виборчий законопроект, який подала група депутатів, також не включили до порядку денного. Зокрема, за зміну виборчої системи на виборах проголосували лише 92 нардепи, а законопроект про публічні закупівлі набрав 127 голосів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ Володимира Зеленського про розпуск парламенту суперечить Основному закону України – тому його оскаржать у Конституційному суді. Про це спікер сказав на позачерговому засіданні Ради.

Фінансовий аудит "Укроборонпрому"

Кабмін виділив 32 млн гривень, що провести фінансовий аудит "Укроборонпрому". Крім того, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вони внесуть до Верховної Ради законопроект, який забезпечить прозорість роботи "Укроборонпрому". 15 травня стало відомо, що Кабмін зобов’язав державний концерн протягом 10 днів розпочати фінансовий аудит компанії. У лютому цього року журналісти виклали результати розслідування щодо розкрадання в оборонній сфері. Там фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. У березні п`ятий президент Петро Порошенко звільнив його з посади.

Нові правила для туроператорів

Українські туроператори будуть отримувати ліцензії за більш жорсткими критеріями. Відповідне рішення ухвалив уряд. За новими правилами, ліцензію не можна отримати, доки туроператор не доведе свою спроможність відшкодовувати фінансові збитки туристам. У разі необхідності турист має право отримати відшкодування протягом доби. Також Кабмін зобов‘язав туроператорів розкрити інформацію про турагентів, з якими вони працюють. Серед новацій і вимога перевіряти інформацію про авіарейс за 8 та за 2 години до вильоту та повідомляти клієнтам про затримки більше ніж 4 годин. І публікувати інформацію на сайті.

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