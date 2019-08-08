Поводився невпевнено: експерт оцінив позицію Зеленського в перемовинах з Москвою

Військовий та політичний експерт Юрій Кочевенко прокоментував ситуацію на Донбасі та перемовини президента України з Володимиром Путіним.

Згідно з офіційним прес-релізом Путін висунув умови для деескалації конфлікту на Донбасі. Президент РФ заявив, що, перш за все, потрібно виключити обстріли українськими військовими населених пунктів Донбасу, що призводить до жертв серед мирного населення. Також він наголосив на необхідності надати "Л/ДНР" особливого статусу та налагодженні діалогу з ними, у тому числі в рамках тристоронньої групи в Мінську. У свою чергу Володимир Зеленський наголосив про відсутність підстав вносити зміни до Конституції України.

Експерт зазначив, що наврядчи в офіційному прес-релізі оприлюднили всі домовленості та вимоги, які прозвучали в телефонній розмові. Він наголосив, на тому, що РФ нічим не здивувала. На думку Кочевенка, Росія послідовна у своїй агресивній ворожій позиції і заяви про обстріли, які нібито проводять ЗСУ по мирному населенню на окупованих територіях, на думку Кочевенка, не відповідають дійсності ще з 2014 року.

Експерт оцінив поведінку та позицію презедента України як "невпевнену". Він зазначив, що йому "різало вухо, що Путіна про щось просили".

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