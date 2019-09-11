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11 вересня • оновлено в 22:31
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ПОРЄБРІК: як замовити Володимира Соловйова

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Ведучий інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" зателефонував концертному директору одіозного рупору Кремля Володимира Соловйова.

Олександр Лірчук представився жителем Придністров'я, який хотів би замовити актора Володимира Соловйова і запитав, що для цього потрібно. Концертний директор Соловйова заявив, що це можливо, але для того, щоб він зміг прийняти рішення стосовно виступу "артиста", необхідно відправити запит у месенджері.

"Час, артист, виступ - все у WhatsApp", - заявив концертний директор Соловйова.

На питання ведучого, чи рупор Кремля Соловйов співає на своєму концерті, директор актора відповів, що не співає і ще раз попросив вислати запит на замовлення Соловйова у месенджер.

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