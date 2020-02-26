ПОРЄБРІК: Сурков розговорився про Україну

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає.

За його словами, є "специфічний розлад розуму" – українство. Про це пишуть "Актуальні коментарі".

"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад розуму. У дивний спосіб доведене до крайнощів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?" – сказав Сурков.

Він додав, що є укрооптімістом.

"Тобто, вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли – хлопці вперті, вони зроблять. Однак яка саме це буде Україна, в яких межах вона існуватиме та навіть, можливо, скільки буде Україн – питання відкриті. І в їхньому рішенні Росії так чи інакше доведеться брати участь", – заявив Сурков.

Ексрадник Путіна додав, що відносини з Україною ніколи простими були, навіть за часів СРСР.

"Україна для імперської та радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин – єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямі. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", – підсумував Сурков.

Глава МЗС України Вадим Пристайко в коментарі OBOZREVATEL назвав заяву Суркова про Україну і "хохлів" виключно особистою позицією росіянина.

"Хто такий Сурков? Колишній помічник Путіна. І він може говорити все, що вважає за потрібне. У Росії живе дуже багато людей, які мають різні думки", – заявив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника. Нібито він написав заяву за власним бажанням.

Сурков покинув державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі", хоча в Кремлі офіційні причини його відставки не уточнили.

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