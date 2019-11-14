ПОРЄБРІК: Путіна обшукали в Бразилії

Президент Росії Володимир Путін в середу, 13 листопада, прибув на саміт БРІКС у Бразилію.

Відповідні відео з'явилися на сторінці журналіста Дмитра Смирнова в Twitter і Telegram-каналі кремлівського пулу "РИА Новости".

Зокрема, крім Путіна, в кадр потрапив бюджетний кортеж прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. У ньому було лише 3 авто – два Ford і Audi. Із Моді російський президент говорив недовго – переговори тривали лише 20 хвилин.

Відзначається, що дорогою до Бразилії Путіну довелося дозаправитися в Лісабоні (Португалія).

Також на відео зняли, як російську делегацію обшукували по прильоту. Охорона використовувала собак, навчених на пошук наркотиків. "Як рейс із Душанде. Репутація", – зіронізували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулій зустрічі лідерів країн БРІКС Путін встиг кілька разів осоромитися. Спочатку він не знайшов прапор Росії для фото і став під чужим. Також мережу розсмішили занадто довгі штани російського лідера.

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