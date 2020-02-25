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25 лютого • оновлено в 16:27
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ПОРЄБРІК: Путін розповів, як ""потрушує" чиновників

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому подобається тотальний контроль над чиновниками всіх рівнів, оскільки без цього вони розслабляться.

Крім того, в інтерв'ю ТАСС він зазначив, що його підлеглі можуть якісно працювати тільки в постійному стресі.

"По-перше, я повинен завжди тримати не просто руку на пульсі, я повинен тримати їх усіх під напруженням – тих, хто виконує ці завдання. Повірте мені", – сказав президент країни-агресорки.

Після цього інтерв'юер Андрій Ванденко із сарказмом уточнив у Путіна, чи хоче він, щоб чиновників "потрушувало". Президент РФ погодився з цією тезою.

"Так, потрібно, щоб потрушувало. Потрібно, щоб люди відчували свою відповідальність. Повинні бути під постійним адміністративним тиском і напругою. Просто досвід роботи мій, досить серйозний, показує, що варто тільки це напруження зняти, одразу народ починає в середньому розслаблятися, тому я так і казав. Це перше. Друге, насправді, не все зроблено. Із 38 завдань, які ставилися на цей рік, 26 виконано", – поскаржився Путін.

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