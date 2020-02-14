ПОРЄБРІК: Путін погрожує світові новою зброєю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ера ядерної зброї рано чи пізно закінчиться, проте у його країни на той час буде її ефективна заміна.

Погрозливими амбіціями глава країни-агресорки поділився під час наради з приводу поправок до конституції. Відео з його агресивною заявою з'явилося на кремлівському Telegram-каналі Пул N3.

Вона пролунала після пропозиції терориста "ДНР", письменника Захара Прилєпіна, закріпити в конституції Росії факт того, що вона є ядерною державою. "А то прийдуть люди з пацифістськими нахилами і захочуть різко роззброїтися", – сказав бойовик.

Путін, зі свого боку, засумнівався в необхідності такого кроку і запевнив, що у Росії може бути ще смертоносніша зброя, ніж ядерна.

"Питання не в тому, що ми – ядерна держава. А в тому, щоб ми були на крок попереду за всіма новітніми системами озброєння. Завжди. А це – необов'язково ядерна зброя. Це може бути зброя на нових фізичних принципах, чим зараз і займаються наші вчені. Ядерний статус не вічний. Кам'яний вік закінчився не тому, що каміння скінчилося, а тому, що з'явилися нові технології", – єхидно відповів російський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час щорічного послання Федеральним зборам Путін вкотре похвалився міццю новітньої ракетної зброї, яку нібито має його країна. За словами президента РФ, вперше Москва нікого не наздоганяє, а навпаки.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Росії невдачею закінчилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові щонайменше п'ять разів запускали ракету, але все закінчилося провалом.

А у жовтні Путін заявив, що в Росії створюватимуть ракети середньої дальності – такі самі, як стоять на озброєнні у США.

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