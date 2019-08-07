Помічені проросійські погляди у депутатів від ''Слуги народу''

Деякі депутати партії "Слуга народу" мають досить проросійські й антимайданівські погляди.

Таку думку висловив головний претендент на посаду глави фракції партії Давид Арахамія в ефірі "Радіо НВ". До такого висновку він прийшов після навчання у Трускавці, де дізнався багато нового про майбутніх колег по парламенту.

Як виявилося, Арахамія має ціннісний конфлікт із низкою мажоритарників від "Слуги народу".

"У мене є ціннісні конфлікти з декількома депутатами, які мають досить проросійські й антимайданівські погляди. У мене немає з ними продуктивних відносин. Я розумію, що моя робота зараз – все це пропускати повз себе і просто працювати, але це складно. Це мажоритарники, жодного списочника", – сказав політик.

За словами Давида Арахамії, такі люди не є затятими прихильниками Кремля і у фракції їх небагато, всього 1-2%.

"Це не люди, які говорять, що "нам треба йти в Росію", а які говорять, що "не все так однозначно", "треба розбиратися". Така м'яка риторика", – додав Арахамія.

На запитання ведучого, що з цим робити, політик заявив: "Будемо працювати і перевиховувати".

Арахамія також висловив думку, що буде непросто керувати колективом, що складається з 254 осіб.

"Коли 10 осіб, то вже інтриги починаються, а коли 250 – це просто жах. Я в Трускавці такого наслухався про всіх... Люди з абсолютно різним бекграундом. Я думаю, буде весело", – сказав політик.

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