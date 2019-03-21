Політв‘язню Грибу викликали швидку: Obozrevatel News о 12:00 від 21.03.2019

Політв‘язню Грибу викликали швидку

Стан здоров‘я українського політв‘язня Павла Гриба різко погіршився. В російському Ростові-на-Дону чергове засідання у його справі довелося перервати. Через погане самопочуття юнаку викликали швидку. За словами українця, він почувається зле. Каже, що належної медичної допомоги в Росії йому не надають.

Відеофіксація на дорогах

Міністр внутрішніх справ заявив, що до кінця цього року в Україні запрацює система автоматичної відеофіксації порушень на дорогах. Каже, все майже готове, не вистачає лише однієї постанови уряду та поправки в парламенті. Повідомив міністр і про штрафи. Каже вони будуть чималими.

Чоловік отримав кулю за анекдоти

У Києві в чоловіка стріляли через гучні анекдоти. Конфлікт стався у Дніпровському районі столиці. Двоє хлопців ввечері стояли на вулиці та голосно розповідали анекдоти. Це не сподобалася мешканцю багатоповерхівки. Спочатку він зробив компанії зауваження.

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