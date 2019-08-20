Політв'язні Кремля відбули із місць затримання: ніхто не знає куди

Адвокат політв'язня Миколи Карпюка Олексій Барановський, підтвердив, що незаконно затримані Кремлем Балух та Карпюк відбули з місця ув'язнення.

Він зазначив, що відчуває певний оптимізм із цього приводу. За його словами, якби ці події з Балухом і Карпюком відбувалися в окремо взятий час, то можна було б подумати, що їх просто їх кудись переводять. Але саме той факт, що це відбувається одномоментно (їх забрали з колоній практично в один день) змушує відчувати оптимізм, заявив адокат. Він додав, що серед його колег ходять чутки і про інших незаконно утримуваних в неволі українських громадян.

Барановський нагадав, що в Одесі відбулося звільнення Долженкова і Мефьодова. Те, що всі ці події відбуваються практично в один день, протягом останніх декількох днів, свідчить, на його думку, про те, що відбуваються якісь закулісні ігри.

Адвокат заявив, що на даний момент ніхто не знає, де знаходяться Балух та Карпюк. Останній, за його словами, взагалі утримувався в дуже суворих умовах. Навіть зустрічі з адвокатом і консулом у нього відбувалися, як в американських фільмах, через скло. Він зазначив, що Володимирський централ - дуже "спеціальне" місце. Він завжди був ізольований від зовнішнього світу і зараз теж немає про нього жодної інформації.

"Я подав офіційний запит в тюремне відомство, щоб повідомили, де Карпюк. Але не думаю, що вони дадуть відповідь швидко", - заявив адвокат.

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