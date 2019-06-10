Поліцейський на автомобілі відправив 10-річного хлопчика в реанімацію

Співробітника Конотопського відділу поліції, який 7 червня збив на автомобілі свого начальника 10-річну дитину, взяли під варту.

Полтавський суд виніс відповідне рішення на засіданні в неділю, 9 червня, передає "ТСН".

Відзначається, що поліцейського направили в СІЗО на два місяці, призначивши альтернативу у вигляді застави розміром у 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому, підозрюваний від коментарів відмовився.

Відзначимо, хлопчик, який потрапив під колеса сержанта поліції, знаходиться в реанімації у важкому стані. У нього діагностували травми голови, грудної клітки і черевної порожнини.

Нагадаємо, дії водія були кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

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