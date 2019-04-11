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Політики алкоголіки і нарокомани: сторінки історії

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Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості надання повної інформації про кандидатів, які балотуються на найвищу державну посаду. За його словами, українці повинні мати гарантії того, що до прийняття відповідальних державних рішень не буде допущено людину, яка має наркотичну чи алкогольну залежність.

А ми пригадали, хто із політиків минулого мав проблеми за алкоголем і наркотиками. Прізвища декого - здивували.

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