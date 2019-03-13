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Політика в оношенія Донбасу була невірна – екс-голова Донецької військово-цивільної адміністрації

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Екс-голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко вважає, що сьогодні Україна, якщо хоче швидко повернути тимчасово окуповані території, повинна змінити відношення до людей, які проживають в ОРДЛО. За його словами, це має бути політика, яка спрямована на повернення цих людей. ВІн наголосив, що у 2019 році це буде зробити набагато складніше, ніж у 2014-2015 рр.

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