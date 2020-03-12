Страшна аварія в Словаччині: від убитих горем батьків не від'їжджає швидка

Аварія на півночі Словаччини в ніч на 11 березня забрала життя двох українців – Марії Юришинець та Івана Лунгі з Тячівського району Закарпаття. Дівчина їхала на заробітки в Чехію, а хлопець був водієм буса, який перевозив українців до Європи.

Зараз близькі збирають гроші, щоб доставити тіла українців додому. А від будинку убитих горем батьків Марії не від'їжджає "швидка".

Судячи з відео зіткнення, водій бусика не помітив туристичний автобус з українцями, які поверталися з Німеччини. Удар був настільки сильним, що автобус полетів у яр. Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Була опорою для мами"

Автокатастрофа в Словаччині забрала життя двох українців – 23-річної Марії Юришинець і 26-річного Івана Лунга, який був водієм бусика – він віз 9 пасажирів у Чехію.

Марія родом із села Вишоватий Тячівського району Закарпатської області. Дівчина їхала на заробітки Чехію.

"Їх троє дітей у родині, Марія – наймолодша. Старша сестра вже має свою сім'ю, брат не одружений, але практично постійно на заробітках. І Марія була опорою для мами – її сонечком. Це таке горе не тільки для рідних, а й для всього нашого села", – розповідає нам місцева жителька Ірина.

Марія поїхала до Чехії на заробітки VK / Марія Юришинець

Батько загиблої дівчини тяжко хворий, він недавно переніс інсульт, мама ніде не працює. Дівчина дуже рано пішла на роботу, щоб допомагати батькам.

"Марія дуже добре вчилася в школі, а відразу після закінчення стала сама заробляти. Спочатку влаштувалася помічницею в продуктовий магазин. Потім – продавцем у магазині одягу. А вже після повноліття стала їздити на заробітки в Чехію. Це була її друга або третя поїздка", – додають знайомі сім'ї.

Зараз близькі збирають гроші, щоб забрати тіло зі Словаччини VK / Марія Юришинець

Одразу ж після трагічної новини старший брат відправився до Словаччини, щоб забрати тіло дівчини додому. У соцмережах пишуть, що сума, необхідна для перевезення тіла, для родичів непідйомна.

Одне з останніх фото Марії в соцмережах VK / Марія Юришинець

"У нас у селі зараз теж люди збирають хто скільки може. Батьки від горя на ліках, а "швидка" від хати не від'їжджає. Коли її можна буде забрати, скільки будуть оформляти документи і що з перевезенням – теж невідомо", – уточнила знайома родини.

Показали відео зіткнення

В інтернеті з'явилося відео зіткнення бусика з автобусом. Словаки його активно коментують. Пишуть, що українці дуже часто ганяють на великій швидкості, що призводить до частих аварій в їхній країні. І з цим потрібно щось робити.

Тест на алкоголь показав, що українець був тверезий. З якої причини він не помітив автобус – невідомо. Сам Іван родом із села Калини Тячівського району Закарпатської області. Судячи зі сторінки в соцмережах, він кілька років возив пасажирів – робив позначки на кордоні.

Іван родом із села Калина Facebook / Іван Лунга

Хлопець возив пасажирів у Чехію Facebook / Іван Лунга

Знайомі, друзі і колеги теж збирають гроші на перевезення тіла додому. "Тільки вчора ти мені подзвонив і запитав, чи їду з тобою в Прагу на кілька днів. Я сказала, що цього тижня – ні. Не можу змиритися з тим, що тебе вже немає, ти завжди залишишся в моєму серці", – пише знайома хлопця Олеся Бердар.

Facebook / Іван Лунга

Пасажирів перевірили на коронавірус

Як писав OBOZREVATEL, аварія трапилася неподалік від міста Ружомберок на півночі Словаччини. "Водій мікроавтобуса виїхав з АЗС і не надав переваги автобусу, що їхав головною дорогою. У результаті зіткнення автобус злетів із дороги в 8-метровий яр", – повідомили в місцевій поліції.

Facebook.com / KRPZZA

У туристичному автобусі, теж були українці – вони поверталися додому з Берліна. Поліція, рятувальники і медики діставали постраждалих і надавали їм допомогу. Трасу в ту ніч перекрили, а рух організували іншими маршрутами.

Facebook.com / KRPZZA

"Ми направили на місце події сім служб невідкладної медичної допомоги. На жаль, двоє людей отримали травми, несумісні з життям. Ще одна людина отримала важкі поранення. Всього постраждало 32 людини, але більшість отримала легкі поранення", – уточнили в поліції.

Постраждалих розвезли в чотири лікарні сусідніх містечок. А кількох заодно перевірили на коронавірус. У шести осіб, зокрема й у вагітної пасажирки автобуса, медики виявили підвищену температуру. Результати тестів показали, що коронавірусу в українців немає.

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