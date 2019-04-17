Погроми на трасі Одеса-Київ: Obozrevatel News

Погроми на трасі Одеса-Київ

П'ятеро людей зазнали поранень на трасі Одеса- Київ. Озброєні особи вчинили погром зі стріляниною біля посту поліції поблизу села Дачне. Очевидці у соцмережах повідомляють, що невідомі в масках зайшли на пост з боку села, розстріляли інспекторів і громадських діячів "Український Транспортний Союз". Добивали людей палицями, трощили і розстрілювали машини. За данними правоохоронців, одна група активістів напала на іншу.

Підготовка до дебатів

Команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня. Про це на брифінгу розповів речник штабу Порошенка Олег Медведєв. За його словами, переговори щодо часу та формату тривають. Медведєв наголосив: за основу для проведення дебатів треба взяти той формат проведення дискусії, який прописаний в законі.

Зміна місця голосування

Кількість українців, які хочуть тимчасово змінити місце голосування, збільшилася на 10 тис. у порівнянні з першим туром виборів. Про це заявила у Фейсбуці голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. З її слів, лише за останній тиждень своїм правом на зміну місця голосування скористалися понад 30 тисяч громадян.

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