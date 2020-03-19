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19 березня • оновлено в 20:57
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Погода в Україні 20 березня: прогноз від ObozTV

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В Україні синоптики прогнозують переважно похмуру погоду, можливі опади у вигляді дощу.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 20 березня.

На заході країни практично по всій території хмарно. У Луцьку, Львові та Рівному пройдуть дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть +11...+17, вночі температура повітря опуститься до +6.

На півночі дощитиме. Денний максимум +15, нічна температура +5...+14.

У східному регіоні очікується безхмарне небо. Вдень повітря прогріється до +16. Нічна температура становитиме +4...+13.

Дощі і весняне тепло: прогноз погоди в Україні на 20 березня

У південному регіоні також ясно. Температура повітря вдень +10...+17, вночі +2...+13.

У центральних областях хмарно, в Полтаві проливний дощ. Температура повітря вдень +10...+16, вночі стовпчики термометрів покажуть +5...+14.

У Києві хмарно. Денний максимум +16, нічна температура близько +12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.

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