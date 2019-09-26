Що принесе погода на Воздвиження: прогноз на 27 вересня від ObozTV

27 вересня на заході України з’явиться трохи більше сонця, а от на решті території небо затягнуть хмари.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 27 вересня.

На заході переважатиме ясна та суха погода. Дощ обіцяють лише у Львові. Максимум денної температури +20 градусів, вночі на термометрах +8.

Північ – день буде похмурим, але опадів не прогнозують. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +9.

На сході за прогнозом хмарно та сухо. Вдень повітря прогріється до +20 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +7.

На півдні та в Криму також очікується похмурий день, у Сімферополі пройде невелика злива. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +13.

У Центральній Україні переважатиме хмарна і суха погода. Температура повітря вдень +19, вночі +10 градусів.

У Києві в п'ятницю хмарно, але без опадів. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +11.

OBOZREVATEL нагадує, що 27 вересня православні та грекокатолики відзначають Воздвиження Хреста Господнього – одне із 12 найважливіших церковних свят у східній традиції після Великодня. Про звичаї та заборони цього дня – читайте в нашому матеріалі.

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