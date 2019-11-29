Погода на Новий рік: прогноз народного синоптика

Народний синоптик Леонід Горбань у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Він розповів про прогноз погоди на Новий рік.

"Морози повертаються. Потепління, відлига буде короткочасна. Через 2-3 дні повертаються морози. Вони невеликі. Нічні температури -4 ...- 2 градуси, удень 0 ... + 1. Але і ці морози не тривалі. 6 грудня починається друга відлига, вона триватиме по 12-13 грудня. А починаючи з 13 грудня до кінця місяця - суцільні морози, і відлиги не прораховуються. Нічні температури будуть -9 ...- 6, а 22-25 грудня сильніше, -13 ..- 11. І опади. Хороший сніг прораховується 22-24 грудня і 28-30 грудня", - заявив народний синоптик.

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