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11 вересня • оновлено в 22:17
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Спека до +29 градусів: прогноз погоди в Україні на 12 вересня від ObozTV

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Четвер обіцяє бути теплим та сухим, а в деяких областях України навіть спекотним.

ObozTV представляє прогноз погоди на 12 вересня.

На заході – мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Денний максимум +28 градусів, вночі на термометрах +11.

У північних регіонах сонячно та сухо. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі +12.

На сході по всіх областях хмарно та сухо. Максимум денної температури +27 градусів, вночі на термометрах +13.

Півдню та Криму обіцяють мінливу хмарність. Вдень термометри покажуть +29 градусів, вночі позначка опуститься до +16.

Спека до +29 градусів: прогноз погоди в Україні на 12 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

У центральних областях сонце чергуватиметься з хмарами. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум +12.

У Києві четвер очікується похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень +27 градусів, уночі +17.

Як повідомляв OBOZREVATEL, насолоджуватися літньою погодою у вересні залишається зовсім недовго. Синоптики розповіли, коли в Україні розпочнеться перше похолодання.

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