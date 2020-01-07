Подорожувати Європою і не витрачати купу зайвих грошей? – їдьте у столицю Угорщини, Будапешт

Старовинна Буда та елегантний Пешт – так пишуть путівники про злиті у єдиний мегаполіс міста.

Але сьогодні Дунай не розділяє Буду і Пешт, а завдяки величним мостам формує єдиний комплекс цікавої архітектури, історії і сучасного ритму життя міста що занесено до списку об'єктів Світової спадщини Юнеско.

Моя подорож розпочалась з Міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. І якщо вас не зустрічають, ви не брали рент кар і не хочете витрачатись на таксі. Запам’ятовуйте: Автобус Е100, ось термінал аби купити квиток і за хвилин 10-15 ви у центрі Будапешту.

Вартість поїздки 900 Угорських Форентів. На наші гроші близько 75-80 гривень. І ось ви у Центрі міста.

Це площа Кальвіна. І якщо ви забронювали апартаменти за лінією екскурсійних маршрутів, дістатись туди зможете на метро. На площі вхід до станції Кальвін тер. Тут також є термінали самообслуговування. Разовий квиток коштує менше 30 гривень.

Підземка Будапешта є першим "повноцінним" метро на Європейському континенті. При цьому тут постійно оновлюють і вагони і осучаснюють послуги.

Ще одне! Будьте уважні – вхід у метро вкрай непомітний а літера "М", у чорному кольорі - не виразна.

Якщо підземка вам не цікава і ви налаштовані на піші прогулянки. Остерігайтесь ось таких молодиків. Пропонують телефони інші гаджети, але все це - схема як залишити вас ошуканим.

Ну все. Тепер про прекрасне. Якщо ви приїхали не на шопінг, а більшість їде саме за дешевими брендовими речами. Тоді для вас перелік найцікавіших туристичних об’єктів.

Перший - Угорський парламент. Він прекрасний, і в сонячну погоду, і в дощ, а ще кращий вночі.

Фасад споруди прикрашають статуї угорських правителів і володарів Трансильванії. Інтер'єри щедро оздоблені, мають пишний декор під Середньовіччя, зокрема, з використанням мозаїк, панно, вітражів. Парламент завжди оточений туристами, тому хто не розгледів всю велич і красу в натуральних величинах може зробити фото поряд із міні копією.

Резиденція угорського парламенту розташована на березі Дунаю. Поряд курсує легендарний 2-й номер трамваю.

А з набережної відкриваються краєвиди Буди - Королівський палац, Рибальський бастіон, Ланцюговий міст, Цитадель, - розташованау на вершині пагорба Геллерт, з якої відкриваються найкращі краєвиди міста.

Аби оглянути все це швидко, підійде екскурсійний автобус. Мене він врятував від зливи і дозволив познайомитись з містом.

По маршруту я ще побачив Площу Героїв, Оперний Театр – на жаль його фасад зараз на реконструкції і почув всю історію міста, яка перекладена на різні мови орієнтуючись на туристів з усього світу.

Але щоб, наприклад, побачити Базиліку Святого Іштвана, - найбільшу католицьку церкву в столиці Угорщини, все-таки, доведеться йти пішки

або обрати одну з екскурсійних прогулянок – велосипедами, сіг веями чи навіть електричними самокатами, - вони тут на кожному кроці, а невеликі групи туристів зібравшись у ланцюжки ніби змагаються наввипередки - хто швидше огляне місто. До речі станції з орендою велосипедів тут також на кожному кроці.

Серед численних пам’яток архітектури бронзових статуй та монументів, які прикрашають кожну площу, сквер чи парк

мене вразив ось цей! він нагадує, що і Угорщину колись зачепила радянщина. Хоч я з великою повагою ставлюсь до пам’яті воїнів Другої світової війни, розумію чому обеліск на 80% прихований за високими деревами.

Щодо приємних несподіванок - у Будапешті вдало поєднується старовинна і сучасна архітектура, класичні монументи та арт об'єкти творців сучасності.

Якщо прогулянка вас втомила - кафе, ресторан чи паб на кожному кроці. Ціни демократичні, меню перекладене кількома мовами.

Розраховуєте на бюджетний варіант - тоді вам у маркети, вартість продуктів вас приємно здивує.

Така ж історія і з сувенірними лавками - подуранки на згаду, не спустошать ваш гаманець

А ще приємно здивував ритм життя цього міста, тому що і автомобілі і прогулянкові катери і навіть жовтогарячі таксі нікуди не поспішають. Всюди снують групи туристів, а в очах просто таки майорить ліпнина фасадів та дахів історичного центру Угорщини.

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