Подорож на роботу - випробування на міць нервів та імунітету

Скільки їсти лимонів, яку кількість транспорту випускати на маршрут і коли закінчиться карантин,

- все це знають пасажири, які завжди мають свої рецепти подолання кризи

Як вони їдуть на роботу і чи порушують тимчасовий режим проїзду у громадському транспорті – вивчав наш кореспондент В’ячеслав Буткалюк

Сьома ранку. На кінцевій першого трамваю потрохи збираються люди. Для мешканців Михайлівської Борщагівки це єдина можливість виїхати з спального району.

Збираються і правоохоронці. Після вкрай напружених перших днів карантину тепер працюють групами: муніципальна варта та поліція. Трамваї йдуть один за одним. Один взяв 15 людей на кінцевій, наступний - не більше 10-ти.

Від сьогодні дозволено одночасно перевозити 30 осіб, бо це половина від кількості сидінь у салоні. Тому після кількох зупинок починається ось таке:

- "Давайте одна людина вийшла одна зайшла, якщо можна – наступний трамвай вас підхопить". - "Вибачте більше не можу. Я мед робітник. Одну людину" - "Шановна пройдіть у глиб салону зараз буде великий натовп. Який натовп – карантин, карантин"...

І так майже на кожній зупинці і впродовж всього тижня і не лише на лінії швидкісного трамваю

"Ситуацій таких було багато і конфліктних ситуацій бо люди ще не мали цих посвідок і пересувались до місця роботи де їм ці посвідки мали б видати" - коментує Сергій Бондар, керівник Голосіївського підрозділу Київської Муніципальної Варти

Якщо словесно конфлікт не вирішується, підключиться поліція

Поліціантка Інна розповідає, що можуть застосувати фізичну силу, газовий балончик чи гумовий кийок ПР-73 (ПГ-М) але дуже в крайніх випадках.

Ось Олександр Іванович, охоронець медичного коледжу. До ситуації ставиться з розумінням.

З оптимізмом каже, що за місяць вдасться зупинити поширення вірусу:

- "Кушайте побольше лимонов. Лимоны убивают вирус. У меня друзья в Италии живут и говорят что лимонов в продаже нет. Вируса не боимся, защищаемся руки моем регулярно"

Інший Олександр менш оптимістичний, переконаний: без обсервації людей, які повертаються закордону зупинити пандемію не вдасться

- "Ну скільки в Україну привезли людей з Європи то передбачити дуже тяжко. Так як у мене в під’їзді приїхала жіночка з Греції і вона не знаходиться в квартирі а виходить".

І це стосується не лише тих, хто повернувся з Европи. Бо коротка подорож у громадському транспорті вказала на загальну проблему із свідомою поведінкою.

Люди ігнорують дистанцію, знімають маски, влаштовують словесні перепалки та лише загострюють і так вкрай важку ситуацію.

- Це катастрофа ... Карантин подовжили... Все стоїть... Про що ви кажете...

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