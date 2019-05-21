Подальша співпраця з МВФ під питанням: експерт назвав, що потрібно Україні

Економічний експерт Ігор Гарбарук зазначив, що велика кількість неухвалених Верховною Радою законопроектів, продовження роботи Нацкомфінпослуг та структурні зміни в українській владі не тільки робить сумнівним отримання другого і третього траншу МВФ, але й ставить під питання подальшу роботу з Фондом в рамках попередньо ухваленої програми.

За його словами, Україна, протягом двох останніх років мала, наприклад, ухвалити закон про СПЛІТ – про ліквідацію Нацкомфінпослуг і розподілі її обов'язків між Нацбанком і Комісією з цінних паперів. А ситуація із законом про відповідальність за незаконне збагачення знаходиться у підвішеному стані.

Він сподівається, що врешті решт буде досягнута принципова домовленість з МВФ про відкриття нової, якісно інший програми, але, співпраця з МВФ в тому ключі, коли ми позичаємо кредитні гроші, потрібно поступово мінімізувати. Він наголосив, що Україні потрібні не кредитні гроші, а інвестиції в прямі фонди, основні засоби виробництва, щоб наша країна могла створити принципово іншу економіку.

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