Подалі від людей: Береза пояснив навіщо суд по ''справі Гандзюк'' перенесли на переферію Дніпропетровської області

Народний депутат України Борислав Береза заявив, що гальмування "справи Гандзюк" і через Генпрокуратуру, і через суди відбувається тому, що під час засідань може бути названа велика кількість прізвищ людей, які дуже хочуть, аби про них забули.

На його переконання, перенесення засідань судів подалі від великих міст робиться для того, щоб було легше ухвалювати рішення, які потім буде важко оскаржувати.

Він також зазначив, що не детектор брехні, на який посилався підозрюваний, колишій голова Херсонської облради Владислав Мангер, вказує на винуватість, а суд.

Нагадаємо, Верховний суд 15 травня задовольнив клопотання прокурора ГПУ, про передачу розгляду "справи Катерини Гандзюк" з Херсону до Покровського районного суду Дніпропетровської області.

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