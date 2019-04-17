Питання зниження ціни на газ на порядку денному в Кабміні: Obozrevatel News

Питання зниження ціни на газ на порядку денному в Кабміні

"Нафтогаз" вимагає від Кабміну скасувати режим спец обов’язків. Це дасть можливість знизити ціну на блакитне паливо. Йдеться про скасування дії постанови від 19 жовтня минулого року - про регулювання ціни на газ. Саме за нею вартість палива 1 травня має зрости в ціні на 15%.

Втекли десятки в`язнів

З в'язниць Венесуели втекли 60-ят злочинців. Це сталося у штаті Нуева-Еспарта. Унаслідок інциденту одна людина загинула і ще двоє – поранені. За попередніми даними, в`язні з холодною зброєю напали на охоронців. Злочинців наразі розшукує поліція.

Найбільші виробники шоколаду в ЄС

Німеччина очолила ВІСІМКУ найбільших виробників шоколаду у Європейському Союзі, які виробили понад 90% загальної кількості шоколаду в Євросоюзі у 2017 році. За даними Євростату, лише у 2107 році німецькі кондитери виготовили майже 4 мільйони тонн шоколаду на суму понад 19 мільярдів євро. На другому місті – Італія – 700 тис тон. А от Франція та Нідерланди посіли третє місце – 400 тис. тон.

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