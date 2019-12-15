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15 грудня • оновлено в 14:25
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OBOZ TALK – народна депутатка України Анна Скороход

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OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодийчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний та громадський діяч, народна депутатка України 9-го скликання Анна Скороход

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Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ганна Скороход
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