OBOZ TALK – народна депутатка України Анна Скороход

OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодийчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний та громадський діяч, народна депутатка України 9-го скликання Анна Скороход

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