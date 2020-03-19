Підсумки дня. На карантині. День третій

ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 19 березня:

ветеран АТО, представник благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук;

лідер гурту OT VINTA Юрій Журавель;

журналіст Богдан Буткевич;

політичний оглядач Леонід Швець;

український студент Олександр Грахов, який застряг на карантині в Словаччині;

сімейна лікарка Віта Олещенко.

Включайте нас щодня о 21:00.

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