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19 березня • оновлено в 22:39
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Підсумки дня. На карантині. День третій

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ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 19 березня:

  • ветеран АТО, представник благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук;

  • лідер гурту OT VINTA Юрій Журавель;

  • журналіст Богдан Буткевич;

  • політичний оглядач Леонід Швець;

  • український студент Олександр Грахов, який застряг на карантині в Словаччині;

  • сімейна лікарка Віта Олещенко.

Включайте нас щодня о 21:00.

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