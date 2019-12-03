Зараз значно гірше ніж у 90-ті: експерт з питань безпеки

Міжнародний експерт з питань безпеки Сергій Шабовта у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував інцидент із замахом на пана Соболєва та загибель його трирічного сина під час цього замаху.

"Ми якось дуже романтично говоримо про 90-ті, ніби якось мріємо про них. 90-ті курять десь збоку нервовою - зараз значно гірше! Так, тоді перші кроки в Україні робив державний бізнес, не було сформованих органів, які могли би протидіяти тому свавіллю. Але тоді не було такої корупції, а це найгірше! Якщо тоді держава знайшла силу, бачення і розуміння, щоб створити управління по боротьбі з ОПГ, то сьогодні ОПГ існують у форматі чиновницьких кланів та структур у тому чи іншому відомстві", - заявив Сергій Шабовта

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