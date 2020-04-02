Підсумки на карантині. День 17
🔴 Смерті в пологових будинках: в Івано-Франківську масово тестують на коронавірус
🔴 На Херсонщині від коронавірусу померла лікарка
🔴 Спалах COVID-19 на Тернопільщині: в ОДА назвали причину і головну проблему
⚡ Розкол у партії 💚💚 "Слуги народу" 💬 Дмиро Гурин прокоментував позицію колег щодо "плівок Лероса"
💚 Нищівній удар по малому та середньому бізнесу: економічна криза в Україні 💬 Borys Kushniruk
😷 Як Стамбул дотримується карантину
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