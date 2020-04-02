Головна Новини
2 квітня • оновлено в 23:39
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Підсумки на карантині. День 17

179
Читати матеріал російською

🔴 Смерті в пологових будинках: в Івано-Франківську масово тестують на коронавірус

🔴 На Херсонщині від коронавірусу померла лікарка

🔴 Спалах COVID-19 на Тернопільщині: в ОДА назвали причину і головну проблему

⚡ Розкол у партії 💚💚 "Слуги народу" 💬 Дмиро Гурин прокоментував позицію колег щодо "плівок Лероса"

💚 Нищівній удар по малому та середньому бізнесу: економічна криза в Україні 💬 Borys Kushniruk

😷 Як Стамбул дотримується карантину

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Підсумки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини