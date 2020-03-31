ВЕРХОВНА РАДА ВІДКРИЛА РИНОК ЗЕМЛІ.

ОЛЕГ НІВ’ЄВСЬКИЙ, ЕКСПЕРТ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ розкаже про те, що це означає для пересічного українця, володаря земельного паю.

Карантин можуть послабити аби не допустити економічного колапсу.

Втім,як працюватимемо далі і чи буде економічна криза- розкаже Юлія Клименко, Народна депутатка України, "Голос".

Наш кореспондент В*ячеслав Буткалюк здійснив рейд магазинами столиці і довідався що продають у супермаркетах і за якими цінами.

З ГЕОРГІЄМ ТУКОЮ ЕКСЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА З ПИТАНЬ ТОТ говоримо про зсільнення Сергія Сивохо та Максима Ткаченка

Волонтери знову на передовій. Тепер ще й в боротьбі з коронавірусом- розкаже НАТАЛІЯ ЮСУПОВА

І побуваємо в Білорусі та поспілкуємося з її жителем ОЛЕКСАНДРОМ КОЛTУНОВИМ про те, чому Лукашенко не боїться коронавірусу і чи підтримують його точку зору інші жителі цієї країни.

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