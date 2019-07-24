Підрахунок голосів на Луганщині: обстановку контролюють нацполіція і батальйон Луганськ-1

Начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай поінформувала про обстановку в виборчому окрузі, за яким балотувався брат Віктора Медведчука - Сергій Медведчук.

Вона повідомила, що в даний момент стан в місті Щастя спокійний, проте, співробітники нацполіціі і бійці батальйону Луганськ-1 несуть службу в посиленому режимі, щоб забезпечити порядок на території біля окружної виборчої комісії.

О 7 годині ранку комісія, за словами представниці МВС, оголосила перерву, тому до 14 члени виборчкому відпочивають.

Також вона зазначила, що ніхто з членів комісії за захистом не звертався. У той же час, за її словами, в МВС розуміють, що в зв'язку з тим, що ця ОВК знаходиться на території, де проводиться операція ООС, можуть виникати ситуації, які можуть призвести до небажаних наслідків. Саме цим, за її словами, було вирішено посилити заходи безпеки саме біля цієї ОВК.

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