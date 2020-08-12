Головна Новини
12 серпня • оновлено в 14:44
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Під Дніпром легковик влетів під фуру

144
Читати матеріал російською

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Софія Закревська Софія Закревська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини