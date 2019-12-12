Пешеходы будут платить за ремонт авто в случае ДТП: автоюрист

Автоюрист Денис Конюшко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував рішення Вищого суду, що відтепер пішоходи також будуть відповідальними за ДПТ.

"Я не поділяю думку, що таке рішення позитивно вплине на кількість ДТП, оскільки положення щодо того, що з пішохода можна стягнути фінансову відповідальність за пошкоджений автомобіль, існувало і раніше. Це рішення просто є черговим, це не є масова революція, це просто чергове рішення, відтепер на рівні Вищого суду. Далеко не всі рішення переглядалися Вищим судом, але звичайно це рішення підняло медійний шум, що є позитивним результатом", - заявив Конюшко.

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