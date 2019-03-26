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Першим стендап коміком СРСР був Жванецький: Андрій Шабанов

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Український шоумен і телеведучий Андрій Шабанов розповів, в чому відмінність жанру естрадного гумору, в якому виступають Євген Петросян і Геннадій Хазанов, від авторського гумору, розповідаємо в монолозі від першої особи, який отримав свою назву "стендап", що на сленгу американської мафії stand- up означало, що це щось "перевірене", "правильне" або "надійне".

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