Першим стендап коміком СРСР був Жванецький: Андрій Шабанов

Український шоумен і телеведучий Андрій Шабанов розповів, в чому відмінність жанру естрадного гумору, в якому виступають Євген Петросян і Геннадій Хазанов, від авторського гумору, розповідаємо в монолозі від першої особи, який отримав свою назву "стендап", що на сленгу американської мафії stand- up означало, що це щось "перевірене", "правильне" або "надійне".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!