Перші версії авіакатастрофи: Obozrevatel News

Перші версії авіакатастрофи

Названі перші версії катастрофи вертольота в Рівненській області. Це технічна несправність гелікоптера, неякісне пальне, а також неякісна підготовку до проведення польотів. Про це повідомили в управління Військової прокуратури Західного регіону. Слідчі Хмельницького управління Державного бюро також розслідують обставини падіння вертольота. Відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил польотів.

Тим часом на Львівщині оголосили жалобу через загибель екіпажу Мі-8. В авіакатастрофі загинули четверо членів екіпажу. Всі вони служили у 16 окремій бригади армійської авіації Сухопутних військ. Яка базується у місті Броди Львівської області. Громада Львова висловила співчуття всім рідним та близьким військових. Влада області рекомендує утриматися від проведення розважальних заходів, на будівлях держустанов приспустили державні прапори. Військовий гелікоптер Мі-8 розбився на Рівненщині проти ночі 30 травня.

Верховна Рада не відправила уряд у відставку

Верховна Рада не відправила у відставку уряд на чолі з прем`єром Володимиром Гройсманом. Рішення підтримали лише 97 народних депутатів. Серед тих, хто був проти відставки - парламентська фракція "Блоку Петра Порошенка" і "Народний фронт". Напередодні голосування під час виступу в Раді Гройсман подякував усім народним обранцям, які сумлінно виконували свою роботу три роки, поки він очолював уряд. Прем`єр наголосив, що ніколи не намагався уникнути відповідальності та втриматися на своїй посаді. Він додав, що за цей час уряду доводилося ухвалювати складні рішення, однак вони були необхідні для країни.

Після голосування Володимир Гройсман подякував парламенту за ухвалене рішення. Він наголосив: люди критикують його дії, але для нього Україна завжди була на першому місці.

Маневри у небі над Перською затокою

Спільні маневри провели Об'єднані Арабські Емірати та Сполучені Штати. Пентагон оприлюднив відео, як винищувачі двох країн виконали тренувальні польоти над Перською затокою. Навчання відбулися в день, коли набула чинності угода між Вашингтоном та Ер-Ріядом про взаємну військову допомогу. Документ підписали через постійну напругу між Америкою та Іраном.

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