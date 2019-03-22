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''Перм'єр в шоці'': Мосійчук розповів, як в Раді розкрилася правда про заборгованості із зарплати

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Народний депутат України Ігор Мосійчук розповів, що причиною для блокування урядової ложі у парламенті стала позиція "Радикальної партії" по заборгованостям із зарплати в Одеській області перед працівниками сфери охорони здоров'я і шляховиками.

За його словами, прем'єр Володимир Гройсман не володів цією інформацією. І для того, аби переконатись у правдивості наведених цифр, мав розмову із головою Укравтодору Славоміром Новаком. За словами Мосійчука, Новак існуючу заборгованість підтвердив, що, в свою чергу, шокувало українського прем'єра.

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